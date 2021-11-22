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«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа

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Компания «Газпром» уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня «Газпром» (MOEX: GAZP) в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», — заявил Куприянов.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

«Газпромом» было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», — добавил Куприянов.

10 ноября на пресс-конференции в Кишиневе глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что цена на поставляемый «Газпромом» газ для Кишинева в декабре может понизиться до $430 за 1 тыс. куб. м с $450 в ноябре. Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Молдавию для конечных потребителей вырос в два раза.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду говорила, что страна довольна продлением контракта и газовый кризис в Кишиневе закончился с подписанием соглашения.

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.

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