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Правительство выделит $75 млн «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»

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Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну 23 ноября сообщил, что правительство страны выделит $75 млн на погашение долга перед российским «Газпромом».

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«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд лей, из них 1,4 млрд ($75 млн) будут выделены «Молдовагазу» для погашения долга. На прошлой неделе министерство финансов представило проект решения о выделении этих средств в парламент, который в четверг одобрит его в финальном чтении», — сказал он на брифинге.

Спыну добавил, что власти Молдавии проинформируют «Газпром» о мерах, которые предпринимаются для погашения текущей задолженности. Он уточнил, что правительству нужно для этого больше времени.

Ранее в этот же день стало известно, что руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга перед «Газпромом».

22 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.

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