«Молдовагаз» попросил у правительства $74 млн для погашения долга перед «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан выразил уверенность в том, что вопрос долга перед «Газпромом» будет решен в скором времени при помощи займов у правительства. Об этом он заявил в понедельник, 22 ноября, в эфире телеканала Jurnal TV.

«Мы обратились к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев (около $74 млн)», — отметил Чебан.

По его словам, сейчас компания работает с правительством для того, чтобы рассчитаться с долгом за октябрь и середину ноября, тогда как в сентябре удалось покрыть расходы своими силами. Проблема погашения задолженности возникла из-за позднего пересмотра тарифа.

«Мы получили такое уведомление [от «Газпрома»]. Речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, если помните, в тарифе цена закупки была $150, а мы закупали по $800. Над этой проблемой сейчас мы работаем. Это, в принципе, было зафиксировано в протоколе, который мы подписывали с «Газпромом», — пояснил он.

В заявлении компании, опубликованном в Facebook, также указывается, что средства не были выплачены из-за дефицита платежного баланса, вызванного ростом цен на газ.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.