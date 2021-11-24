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В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ

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Платеж от Молдавии за российский газ не поступил, поставки могут прекратиться. Об этом в среду, 24 ноября, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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«48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — цитирует его ТАСС.

Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

По его словам, Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа.

23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».

В расчетах молдавской компании указано, что закупочная на газ — около $430, или 7699 леев за 1 тыс. кубометров. Также в тарифах учтен курс доллара США: 17,9 лея за $1. В тариф также включены расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку газа.

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