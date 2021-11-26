Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за поставки газа

Молдавия погасила текущую задолженность перед «Газпромом» после предупреждения о возможном прекращении поставок газа.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы «Молдовагаза» 26 ноября.

Отмечается, что сумма задолженности составляла $74 млн.

Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». «За» проголосовали 60 депутатов.

В тот же день вице-премьер республики Андрей Спыну заверил, что долг за газ будет погашен в срок. По его словам, решение о выделении средств было принято национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям еще в конце октября.

Однако 24 ноября премьер-министр республики Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Тогда же официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Вместе с тем «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.