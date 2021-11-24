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«Газпром» в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдавию
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«Газпром» в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдавию

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«Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну. Представитель компании Сергей Куприянов 24 ноября отметил, что решение принято в виде исключения.

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«Молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.

В «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем.

Ранее в этот день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в срочном режиме одобрить выплату российскому «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн.

23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.

Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом».

В расчетах молдавской компании указано, что закупочная цена на газ около $430, или 7699 леев, за 1 тыс. кубометров. Также в тарифах учтен курс доллара США: 17,9 лея за $1. В тариф также включены расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку газа.

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