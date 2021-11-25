В Молдавии заявили о намерении своевременно погасить долг перед «Газпромом»

Молдавия переведет деньги «Газпрому» 26 ноября, долг за газ будет погашен в срок, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра (26 ноября) деньги будут переведены «Молдовагазу», затем будет осуществлен перевод «Газпрому», мы уложимся в срок», — сказал он 25 ноября в эфире телеканала N4.

Ранее в этот день спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что законодательный орган одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». С просьбой о получении займа в размере около $74 млн обратились к властям руководители «Молдовагаза».

24 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева в беседе с «Известиями» отметила, что Молдавии придется заплатить за задержку оплаты долга по газу. Она также предположила, что власти республики и менеджмент молдавской газовой компании специально идут на провокацию, задерживая оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения. Она также уточняла, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.