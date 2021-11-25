Эксперты оценили задержку Молдавией выплаты долга «Газпрому»
Молдавии придется заплатить за задержку оплаты долга по газу российской копании «Газпром», считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
«Безусловно, Кишинев заплатит за просрочку. Сложно говорить, в каком объеме. Но удивляет другое. Власти республики и менеджмент молдавской газовой компании то ли специально идут на провокацию, зная о том, что в данный момент в Европе идет процесс сертификиции газопровода «Северный поток – 2», да к тому же во время отопительного сезона бушует энергетический кризис, то ли действительно не понимают, что за всё надо платить», — сказала она «Известиям».
Вместе с этим, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов подчеркнул, что на фоне газового кризиса в Европе «Газпром» испытывает беспрецедентное давление.
«На него пытаются повесить всех собак за разразившийся в Европе газовый кризис, хотя к этому кризису привела именно политика ЕС, а не действия российской компании. К тому же на повестке дня — сертификация проекта «Северный поток – 2». Поэтому для компании очень важно избегать новых конфликтных ситуаций, даже если в их рамках она на 100% права», — отметил эксперт.
Поэтому, считает он, Кишинев и получил очередную отсрочку, «прежде чем закрутить вентиль».
По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ультиматум остановить поставки без оплаты изначально был способом подтолкнуть молдавские власти к более активной работе по выполнению обязательств.
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