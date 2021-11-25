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Эксперты оценили задержку Молдавией выплаты долга «Газпрому»

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Молдавии придется заплатить за задержку оплаты долга по газу российской копании «Газпром», считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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«Безусловно, Кишинев заплатит за просрочку. Сложно говорить, в каком объеме. Но удивляет другое. Власти республики и менеджмент молдавской газовой компании то ли специально идут на провокацию, зная о том, что в данный момент в Европе идет процесс сертификиции газопровода «Северный поток – 2», да к тому же во время отопительного сезона бушует энергетический кризис, то ли действительно не понимают, что за всё надо платить», — сказала она «Известиям».

Вместе с этим, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов подчеркнул, что на фоне газового кризиса в Европе «Газпром» испытывает беспрецедентное давление.

«На него пытаются повесить всех собак за разразившийся в Европе газовый кризис, хотя к этому кризису привела именно политика ЕС, а не действия российской компании. К тому же на повестке дня — сертификация проекта «Северный поток – 2». Поэтому для компании очень важно избегать новых конфликтных ситуаций, даже если в их рамках она на 100% права», — отметил эксперт.

Поэтому, считает он, Кишинев и получил очередную отсрочку, «прежде чем закрутить вентиль».

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ультиматум остановить поставки без оплаты изначально был способом подтолкнуть молдавские власти к более активной работе по выполнению обязательств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию

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