Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» получил от Молдавии долг по текущим платежам за газ. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил журналистам представитель компании Сергей Куприянов.

Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию
По словам источников, Кишиневу может быть выставлен штраф за дополнительную отсрочку платежа

При этом он отметил, что компания имела все основания прекратить поставки газа, но проявила добрую волю, дав Молдавии отсрочку.

Ранее в этот день АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года в размере $74 млн.

Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». «За» проголосовали 60 депутатов.

В тот же день вице-премьер республики Андрей Спыну заверил, что долг за газ будет погашен в срок. По его словам, решение о выделении средств было принято национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям еще в конце октября.

Однако 24 ноября премьер-министр республики Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Тогда же официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Вместе с тем «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021