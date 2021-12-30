«Поток» уместен: что ждет Европейский газовый рынок в 2022 году

Цены на газ в Европе могут стабилизироваться в следующем году с запуском трубопровода «Северный поток – 2», считают опрошенные «Известиями» аналитики . Российские чиновники ожидают, что сертификация магистрали завершится до конца первой половины 2022-го. Есть вероятность, что коммерческая эксплуатация «Северного потока – 2» начнется до выдачи сертификата: в случае если в ЕС будет физически не хватать топлива, допускают эксперты. Тем временем в преддверии Нового года стоимость газа на европейских электронных площадках снижается, переводя дух после декабрьских исторических рекордов. Трейдеров уже не смущают новости о том, что «Газпром» не бронирует дополнительные объемы поставок газа по трубопроводу Ямал–Европа.

Предновогодняя «скидка»

После того как цена газа 21 декабря достигла исторического максимума в $2190,4, котировки больше недели коррекционно снижаются. Январские фьючерсы на газ в Европе в начале торгов 30 декабря продолжили падение седьмую сессию подряд. Более того, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже $1100 за тысячу кубометров, что примерно на 2% ниже расчетной цены накануне ($1127,2), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Газпром» не забронировал мощности трубопровода Ямал–Европа для транзита через Польшу на четверг, видно по результатам дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform. При этом компания «Газпром» довольно долго не проводит торги и на ЭТП, напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Эта площадка предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. В 2020 году на ЭТП реализовано около 27 млрд куб. м газа.

Последние такие сделки были осуществлены более двух месяцев назад — 13 октября. С тех пор данные о продажах газа на площадке отсутствуют. На днях стало известно, что «Газпром экспорт» вновь не планирует продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) до 31 декабря . Это следовало из календаря торгов, который размещен на сайте компании.

Поток уместен Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— Эта информация уже не оказывает спекулятивного влияния на рынок , тем более что глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее отмечала, что компания не может дать какие-то ориентиры о начале торгов, — сказала Екатерина Косарева.

Форс-мажор, или фальстарт

По словам Екатерины Косаревой, сегодня на поведение игроков на рынке оказывает влияние информация о полной готовности к работе «Северного потока – 2». Об этом 29 декабря президенту России Владимиру Путину доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

А оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров . Это обеспечивает уровень давления 103 бар в трубопроводе, чего достаточно для начала транспортировки газа.

— Этот новый маршрут, дополнительный, безусловно, послужит решению вопроса стабилизации цен на европейском рынке, — сказал Владимир Путин на совещании о прохождении отопительного сезона.

Сертификация оператора «Северного потока – 2» должна завершиться максимум в конце первого полугодия 2022-го , заявил вице-премьер России Александр Новак. Хотя в Федеральном сетевом агентстве Германии отметили, что не рассчитывают на завершение сертификации в этот срок, рынок воспринял с оптимизмом новости о готовности газопровода.

— Есть вероятность, что в 2022 году начнется коммерческая эксплуатация «Северного потока – 2» до выдачи сертификата, но это произойдет только в том случае, если в Европе начнется физическая нехватка газа . Сегодня хранилища почти наполовину опустели, хотя зима еще не прошла свой экватор, —- отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Поток уместен Фото: Global Look Press/Jens Büttner

По ее словам, если будет принято решение о запуске трубопровода в связи с форс-мажором, стоимость газа может снизиться, хотя и ненамного.

— Логично, что запуск системы произойдет только в экстренном случае, если цены будут далеко за $2000 за тысячу кубометров. Поэтому всё равно цена будет держаться высоко, — считает Мария Белова.

Чем раньше, тем лучше

Чем раньше произойдет запуск «Северного потока – 2», тем быстрее наступит стабилизация рынка и возвращение к нормальному уровню цен , уверен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Амплитуда колебаний цен была очень большой в последние два года и, вероятно, останется таковой в следующем году. Сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства приведут к возникновение реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Потом будет мощная коррекция, которая тоже может исчисляться десятками, если не сотнями, процентов. Но в целом цены будут выше средних уровней до пандемии, — считает эксперт.

При этом вряд ли «Северный поток – 2» будет поставлять дополнительные объемы в ЕС , добавил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

— Поставки пойдут все в рамках тех же контрактов. То есть его запуск напрямую не влияет на баланс рынка, только если ЕС не попросит о дополнительных скидках или дополнительных объемах в рамках старых контрактов в обмен на запуск «Северного потока – 2», — полагает он.

Поток уместен Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Иного мнения придерживается Екатерина Косарева. По ее словам, с запуском газопровода цена на споте может опуститься до $500 за тысячу кубометров, когда бы это ни случилось.

— Никто ничего «взамен» делать не будет. Если газопровод будет запущен раньше сертификации, то сделано это будет с разрешения европейских властей. И именно для того, чтобы пошли дополнительные объемы. Полагаю, что и электронная площадка будет запущена. Кроме того, не стоит забывать об эксперименте с началом поставок газа от «Роснефти». Всё это окажет влияние на спотовые цены, — отметила Екатерина Косарева.