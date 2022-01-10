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В Молдавии заявили о росте стоимости газа из России в январе почти на $100

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Цена российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте газораспределительной компании «Молдовагаз» в понедельник, 10 декабря.

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В компании связали подорожание «с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах», с ростом стоимости корзины нефтепродуктов, которая коррелирует с закупочной ценой голубого топлива. «Молдовагаз» пообещал приложить все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и гарантирования их бесперебойности. заверили в компании.

В октябре «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Кишинева утвердили новую формулу расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом, в ноябре цена на энергоноситель для Республики Молдова достигла $450 за тысячу кубометров.

Одними из основных условий нового контракта являются своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. В декабре глава «Молдовагаза» Вадим Чебан написал на своей странице в Facebook, что компания полностью рассчиталась с Россией за газ, полученный в ноябре.

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