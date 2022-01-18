Первый президент Казахстана Назарбаев опроверг свой отъезд из Нур-Султана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 18 января в обращении к жителям страны, что находится в Нур-Султане, столице республики.

По его словам, он как пенсионер ушел на заслуженный отдых и остается в столице республики.

Назарбаев рассказал, что вскоре нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан», которую экс-президент создал в 1999 году и возглавляет с момента основания до текущего момента.

Данное обращение Назарбаева стало его первым появлением на публике с начала протестов, которые вспыхнули в Казахстане из-за роста цен на сжиженный газ.

«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения» — таким образом Назарбаев оценил события в республике, произошедшие в начале этого года.

В январе по стране прокатилась волна погромов. Так, в Алма-Ате протестующие подожгли здания правящей партии и прокуратуры, захвали резиденцию президента страны и ворвались в здание акимата (администрации).

5 января Токаев принял решение возглавить казахстанский Совет безопасности вместо Назарбаева, который занимал данный пост пожизненно по решению Конституционного суда республики.

В тот же день Токаев попросил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о помощи в борьбе с террористической угрозой. Страны ОДКБ поддержали Нур-Султан. Белоруссия, Россия, Армения, Киргизия и Таджикистан направили в страну миротворцев, которые помогали обеспечивать безопасность ряда объектов, в частности аэропортов и социальной инфраструктуры.

Токаев отмечал, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Российский лидер Владимир Путин ранее охарактеризовал случившееся в Казахстане как акт агрессии, на который ОДКБ надо было реагировать без промедления.

Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, подчеркнул Путин. По словам Путина, угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо. Президент указал на быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В этот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.