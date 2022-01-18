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Количество уголовных дел после беспорядков в Казахстане выросло до 695

Генпрокуратура Казахстана: ведется 44 расследования по фактам терроризма и 15 по фактам убийств
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После массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. Об этом 18 января сообщил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

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«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В том числе 44 по актам терроризма, 15 — по убийствам, шесть дел по фактам пропаганды и призывам к захвату власти», — заявил он на брифинге.

В этот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Кроме того, правоохранители изъяли 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

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