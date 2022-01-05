Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану в связи с протестами
Спорт
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко
Мир
В Алма-Ате протестующие начали штурм здания мэрии
Общество
Москвичей предупредили о сильной метели 5 января
Политика
В ГД пообещали как можно скорее ввести пожизненное заключение для педофилов
Происшествия
В Новосибирске мать с тремя детьми госпитализировали после отдыха в бассейне
Общество
В России за сутки выявили 15 772 случая COVID-19
Мир
В больницы Алма-Аты после протестов обратились 190 человек
Общество
В ГП заявили о развернутой в РФ кампании по продвижению фейков о вакцинах
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года
Сюжет:

Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты через двери и разбитые окна. Об этом 5 января сообщает «Интерфакс-Казахстан».

В настоящее время участники протестов находятся в здании мэрии.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Ранее сообщалось, что перед мэрией города взрываются светошумовые гранаты, а здание заволокло густым дымом. Над зданием городской администрации начал подниматься черный дым. В этом районе слышна беспорядочная стрельба.

Утром в центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Люди пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова, полиция начала применять против них спецсредства.

Также сообщалось, что военные и полицейские выставили блокпосты у административных объектов в центре Алма-Аты.

В лечебные учреждения города после акций протеста, начавшихся 4 января, обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Правоохранители приняли меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования. Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 руб.) до 120 тенге (20 руб.) за литр.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021