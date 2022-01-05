Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

В Казахстане протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты через двери и разбитые окна. Об этом 5 января сообщает «Интерфакс-Казахстан».

В настоящее время участники протестов находятся в здании мэрии.

Ранее сообщалось, что перед мэрией города взрываются светошумовые гранаты, а здание заволокло густым дымом. Над зданием городской администрации начал подниматься черный дым. В этом районе слышна беспорядочная стрельба.

Утром в центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Люди пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова, полиция начала применять против них спецсредства.

Также сообщалось, что военные и полицейские выставили блокпосты у административных объектов в центре Алма-Аты.

В лечебные учреждения города после акций протеста, начавшихся 4 января, обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Правоохранители приняли меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования. Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 руб.) до 120 тенге (20 руб.) за литр.