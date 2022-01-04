Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Соответствующий указ он подписал 4 января.

Режим ЧП будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — пояснили в пресс-службе главы Казахстана.

Начальник департамента полиции Мангистауской области назначен комендантом региона на период действия режима ЧП.

Указом президент страны также ввел комендантский час в Алматы и Мангистауской области, который будет действовать до 7 часов 00 минут 19 января.

Кроме того, на период действия режима чрезвычайного положения на территории Мангистауской области и Алма-Аты запрещено проведение массовых мероприятий, а также забастовок и мирных собраний.

Помимо этого, на этих территориях до окончания действия режима запрещена продажа « оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», говорится в тексте документа.

У физических и юридических лиц на территории Казахстана, уточняется в документе, на время действия режима изымут оружие, боеприпасы, а также военную технику и взрывчатые вещества.

Согласно указу на период действия ЧП запрещен въезд и выезд из Алма-Аты. Ограничена будет и свобода передвижения транспорта по городу, у водителей будут проверять документы, удостоверяющие личность, а также досматривать личные вещи, находящиеся при них в транспортном средстве.

Столкновения в ряде городов Казахстана вспыхнули во вторник вечером. На площади Республики в Алма-Ате собрались около тысячи человек.

В тот же день Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации митингующих, которые призывают атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана.

Позже в центре Алма-Аты на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай начали гореть несколько автомобилей, один из которых до этого взорвался. Как сообщила журналистка KazTag, воспламенились около четырех автомобилей.

По информации корреспондента, митингующие пытались обойти баррикады, которые установили полицейские, однако правоохранители прогнали их светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Сообщалось также о звуках в центральном районе города, похожих на выстрелы.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».