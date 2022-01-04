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В Алма-Ате начались столкновения митингующих с силовиками

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На площади Республики в центре Алма-Аты вечером 4 января вспыхнули столкновения между митингующими с силовиками.

По словам очевидцев, правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты, отчего всю площадь затянул едкий дым. Всего насчитывается около тысячи митингующих.

Как передает Sputnik Казахстан, толпа протестующих избила одного сотрудника полиции и продолжает громить машины сотрудников правоохранительных органов.

При этом здание городской администрации оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа. Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау 4 января началось заседание правительственной комиссии. Сообщается, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».

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