Правительственная комиссия начала работу в Актау на фоне роста цен на газ
Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау началось заседание правительственной комиссии на фоне митингов, вызванных ростом цен на газ.
Как сообщает 4 января Sputnik Казахстан, комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее призвал жителей Мангистауской области, вышедших на несанкционированные митинги с требованием снизить цены на газ, к диалогу. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб», — сообщил Токаев.
Он отметил, что комиссия получила поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в стране. Правоохранительным органам было поручено не допустить нарушения общественного порядка.
Днем ранее акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Также участники митинга перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.
С 1 января в Казахстане стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. На следующий день жители города Жанаозен Мангистауской области и города Актау вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо.