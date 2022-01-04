Полицейская машина взорвалась на митинге в центре Алма-Аты

Несколько автомобилей полиции загорелись и один взорвался в центре Алма-Аты, где начались столкновения между протестующими и силовиками, передает 4 января Telegram-канал KazTag.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай.

«Загорелись полицейские машины, которые протестующие разбили. Одна горит, сейчас вторая, видимо, тоже будет гореть. Пока не рвануло. Машина полыхает вся, рядом еще несколько машин, они тоже сейчас, видимо, загорятся», — сообщила журналистка.

Позже она уточнила, что горит около четырех автомобилей, а одна машина в итоге взорвалась.

По данным корреспондента KazTag, митингующие попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но их оттуда прогнали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Силовики и митингующие в итоге отошли на расстояние.

Также, по ее словам, в центральном районе города слышны звуки, схожие с выстрелами.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» сообщил, что силовики оттеснили основную часть митингующих с центральной площади в Алма-Ате. О пострадавших информации нет.

Столкновения вспыхнули во вторник вечером. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».