Силовики оттеснили основную часть протестующих с площади в Алма-Ате

Силовики оттеснили основную часть митингующих с центральной площади в Алма-Ате, передает корреспондент «Известий». Информации о пострадавших нет.

Как, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан, как только протестующие пришли на площадь, некоторые из них начали кидать в полицейских снежки и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.

«Молодые люди толпой налетели на ограждения, снесли их и начали теснить полицейское оцепление. Полиция только оборонялась, ответную силу не применяла. Митингующие оттеснили силовиков до улицы Назарбаева, где стоял второй заградительный кордон. Тут были применены шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Газ заполнил площадь за несколько минут», — передает Sputnik Казахстан..

Пока протестующие разбегались, они разгромили несколько полицейских автомашин, припаркованных на площади. Часть толпы отправилась к проспекту Желтоксан, часть по улице Байсеитовой к проспекту Абая, еще часть — в сторону проспекта Достык.

Как стало известно ранее, между митингующими и силовиками началось противостояние. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек.

Отмечается, что здание городской администрации оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау 4 января началось заседание правительственной комиссии. Сообщается, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».