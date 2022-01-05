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На протестах в Алма-Ате уничтожены десятки полицейских машин

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Протестующие в Алма-Ате нанесли повреждения полицейской технике, часть из которой восстановлению уже не подлежит. Об этом в среду, 5 января, сообщает источник «Известий».

Местные жители с арматурой, палками и камнями, а также с голыми руками атаковали технику правоохранителей. Отмечается, что основную массу протестующих уже разогнали.

Ранее сообщалось, что на демонстрации в центре города полицейская машина взорвалась, еще несколько автомобилей горели. В свою очередь, очевидцы рассказали, что силовики разгоняли толпу с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули на во вторник вечером. Всего на площади Республики в Алма-Ате собрались около тысячи человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее во вторник президент Казахстана выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.

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