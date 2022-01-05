Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане

В Казахстане вспыхнули массовые волнения. Многотысячные демонстрации против повышения цен на сжиженный газ начались в Актау, а затем прокатились по улица Алма-Аты, Нур-Султана и других городов страны. В отдельных городах митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В Алма-Аты и Мангистаунской области введено чрезвычайное положение. Подробности — в материале «Известий».

Где в Казахстане идут протесты

Тысячи протестующих вышли 4 января на улицы нескольких городов в Казахстане. Как видно на кадрах, имеющих в распоряжении РЕН ТВ, демонстранты выкрикивают лозунги, свистят и толпой идут по главным улицам города. Рядом с участниками шествия видны машины со включенными спецсигналами и сотрудники полиции.

На центральной площади Алма-Аты полиции пришлось применить газ против агрессивно настроенной толпы. Силовики вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре Алма-Аты, передает корреспондент «Известий».

Накрыло волной Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Демонстрации против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки и в Нур-Султане. Об этом пишут местные жители, публикуя видео в социальных сетях. На кадрах видно, как протестующие нападают на сотрудников полиции и спецназа, бросают в них бутылки и другие предметы. По предварительным данным, в ответ на агрессию со стороны демонстрантов начались задержания. В города стягивают военную технику.

В других городах страны, в частности в Актобе и Актау (где 3 января прошли первые выступления), протестующие стали жечь костры и разворачивать палатки, несмотря на то, что правительство приняло решение снизить цены на газ и продолжить обсуждение других социально значимых вопросов.

Как все началось

Все началось в Мангистаунской области Казахстана, нефтедобывающем регионе на западе страны. В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Его многие казахстанцы используют в качестве топлива для личного автотранспорта. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

После этого местные жители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. По сообщениям СМИ, участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области. Затем акция протеста переместилась к зданию администрации города. На на площади в центре Актау собрались порядка пяти тысяч человек. Участники митинга призвали власти страны снизить цены на газ и продукты, а также решить вопрос безработицы, сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».

Протесты в Казахстане В Казахстане продолжаются массовые выступления граждан, требующих снижения цены на сжиженный газ. В ряде регионов страны протесты вылились в массовые беспорядки, в Алма-Ате и Мангистауской области объявлен режим ЧП. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: Пресс-службы премьер-министра Казахстана Протесты в Казахстане В настоящее время несанкционированные митинги продолжаются в Актау, Актобе, Алма-Ате, Нур-Султане и нескольких других крупных городах. Сообщают о столкновениях с полицией и применении спецсредств Фото: Instagram/zhaloby.aktobe Протесты в Казахстане Со 2 января цена на сжиженный газ была поднята с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. В нескольких городах местные власти пошли навстречу недовольным и снизили цену до 50 тенге Фото: Демократический Казахстан/YouTube Протесты в Казахстане Первоначально протесты носили мирный характер, но к вечеру 4 января в Алма-Ате наблюдались попытки погромов магазинов и общественных зданий Фото: ТАСС/Zhanbyrbaevkz Протесты в Казахстане В Актау, Актобе. Атырау и Кзыл-Орде протестующие призывали к штурму акиматов (областных администраций) Фото: ТАСС/Тяженбаев Иса Протесты в Казахстане В Алма-Ате полиция была вынуждена применить для разгона толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. О пострадавших не сообщается Фото: Telegram/@orda_kz Протесты в Казахстане В социальных сетях казахстанцы сообщают о якобы слышных в различных районах Алма-Аты взрывах Фото: Telegram/@AteoGo Протесты в Казахстане Президент Казахстана Токаев обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. «Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — подчеркнул глава государства Фото: Telegram/@orda_kz Протесты в Казахстане В центре Алма-Аты протестующие подожгли несколько полицейских автомобилей. По сообщениям СМИ, в городе не работает мобильный и проводной интернет, блокируются популярные мессенджеры Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev Протесты в Казахстане Протестами охвачен в основном запад страны, Алма-Ата и Нур-Султан. Север Казахстана пока не участвует в акциях неповиновения и не выдвигает требований. Указом президента Казахстана Токаева в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 по 19 января вводится режим чрезвычайного положения Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev 5645637 Очевидцы сообщают о нападениях на магазины и фактах мародерства. Для обеспечения безопасности граждан в Мангистауской области и городе Алма-Ате введен комендантский час Фото: Сергей Алексеенок 8756456 В зоне чрезвычайного положения ограничивается право граждан на свободное передвижение. Въехать на эти территории и покинуть их можно будет только по специальному разрешению. Кроме того, под запретом любые собрания, забастовки и массовые мероприятия Фото: Сергей Алексеенок

4 января вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов и министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев вышли в городе Актау к протестующим. Тугжанов заявил, что власти снизят цены на газ в регионе до 50 тенге (8,66 рубля) за литр. Вице-премьер также пообещал не привлекать к ответственности митингующих. По его словам, все спорные вопросы будут решаться в рамках законодательства.

Тем не менее митингующие отказываются расходиться. Среди их требований — встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Токаев выступил с телеобращением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

По словам Токаева, сейчас на карте и благополучие казахстанцев, и место страны в современно мире. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», — сказал Токаев.

Накрыло волной Фото: Сергей Алексеенок

Он добавил, что законные требования митингующих будут учтены.

«Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие», — указал Токаев.

Ближе к полуночи по московскому времени стало известно, что президент Казахстана ввел с 5 по 19 января режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистаунской области.

Как пояснила пресс-служба президента Казахстана, это сделано «в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства».

Что говорят эксперты

Аналитики увязывают нынешнее обострение вокруг цен на газ с отсутствием у Казахстана аргументированной экономической политики и социальными проблемами в стране.

— Ситуация в Мангистау осложнена тем, что власти «во избежание» чего легко идут на уступки. Этим пользуются теневики, которые манипулируют толпой. А власть легко пошла на уступки, что создало эффект быстрой победы и расширило перечень требований , — отметил на своей странице в Facebook казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. — Следовало бы вернуть цены к уровню нового года и провести многосторонние переговоры по дальнейшему тарифообразованию. Это, конечно, нужно было сделать давно. В целом, пока не будет создана система управления, основанная на ответственности и здравом смысле, такие кризисы в различных форматах будут повторяться регулярно.

По мнению эксперта, «социальная обстановка в стране достаточно напряжённая. Карантинные меры, взрывы (имеются в виду взрывы боеприпасов на складах армии Казахстана в 2021 году — «Известия»), картофельный кризис, кризис с кормами, бензиновый кризис, суета с пенсионкой, налогообложение онлайн-переводов — все это оставило свой след».

Накрыло волной Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Как отметил в разговоре с «Известиями» политолог Марат Шибутов, в настоящий момент возможны два варианты развития событий. Первый: власть проснется и пойдет на встречу требованиям митингующих, отправит в отставку правительство и предпримет другие шаги для урегулирования ситуации. «Но мне кажется, что протестующие перегнули палку со своими требованиями: их экономические требования дополнились политическими, затрагивающими основы действующего режима», — отметил он.

Именно поэтому, по мнению политолога, наиболее вероятен другой вариант — протестующие, если не пойдут на диалог, получат ответ в рамках действующего административного и уголовного законодательства.