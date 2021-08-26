Взрыв произошел на складе воинской части в Казахстане

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает минобороны республики.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС.

Информация о пострадавших или погибших не приводится. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в четверг сообщалось о взрыве, произошедшем в районе города Казанлык в Болгарии.

По предварительным данным, инцидент произошел на складе взрывчатых веществ на заводе «Арсенал» в 114-м цеху. В это время там находились два человека, один из которых погиб.