Газовая атака: взрыв сравнял с землей трехэтажное здание

Утром в пятницу во Владикавказе прогремел взрыв в магазине «Магнит». От трехэтажного здания буквально ничего не осталось - оно сложилось как карточный домик, превратившись в груду обломков. К счастью, в нем находился только один охранник, который смог выбраться из-под завалов . О том, почему взрыв бытового газа уничтожил целое здание — в материале «Известий».

Проснулся от взрыва

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, сообщение об обрушении здания магазина «Магнит» на улице Гагкаева, 3 во Владикавказе поступило в 07:24. Говорилось об одном пострадавшем. Начальник республиканского ГУ МЧС Александр Хоружий сообщил, что на разборе завалов работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи МЧС России.

Известно, что в трехэтажном здании находились магазины «Магнит» и «Магнит Косметик». От взрыва оно целиком сложилось, превратившись в груду обломков. К счастью, оба магазина работают с 09:00 — посетителей там не было. На втором и третьем этажах находились офисы и стоматология. Они тоже не работали.

Газовая атака1 Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе Фото: РИА Новости/МЧС РФ

По словам очевидцев, в соседних строениях повыбивало стекла. Глава регионального Минздрава Тамерлан Гогичаев сообщил, что сейчас осуществляются обходы многоэтажных домов рядом с магазином. Обращений в скорую помощь не было.

Судя по всему, единственным человеком, оказавшимся в доме, был охранник магазина Зураб Засеев, который не пострадал. В комментарии СМИ он рассказал, что работал в ночную смену, под утро заснул, и проснулся уже от взрыва. Из-под завалов смог выбраться сам. Больше в здании людей быть не должно, подтвердил он. Его осмотрели врачи и отпустили.

Утечка газа

Предварительной причиной взрыва называют утечку газа. Об этом, в частности, заявил источник «Интерфакса», по данным которого «сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования». Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что в подвале здания были кислородные баллоны. Также сообщается, что здание оборудовано кислородным охлаждением, для этого и нужны кислородные баллоны.

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии проводит проверку по факту взрыва в здании супермаркета. Версии произошедшего пока не называются. Следователи работают на месте происшествия.

Газовая атака2 Сотрудники полиции и Следственного комитета на месте обрушения после взрыва торгового центра Фото: ТАСС/Ольга Смольская

Версию о взрыве бытового газа называют и местные власти. Об этом говорит, в частности, руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.

— По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет, — сказал он на месте происшествия.

Без взрывной нагрузки

Доктор технических наук, профессор Московского государственного строительного университета, эксперт по взрывоопасности и взрывоустойчивости зданий Александр Комаров рассказал «Известиям», что часто сила взрыва оказывается сильнее прочности здания, но в строительстве есть такой норматив как взрывная нагрузка.

— Заложена достаточно большая величина, она предполагает нагрузку 700 кг на квадратный метр, — пояснил он. — В идеале такая нагрузка должна быть заложена в каждом здании.

Газовая атака5 Фото: РИА Новости/Виктория Гагкаева

Однако, заметил Комаров, большинство зданий к категории взрывоопасных не относятся — в том числе дома и торговые центры. В них взрывная нагрузка не закладывается.

— Только склады, промышленные помещения архитекторы сначала проверяют на предмет возможной загазованности, присваивают категорию и рекомендуют учитывать специальные особенности для повышения безопасности , — пояснил эксперт. — В советское время обсуждение вопроса включения домов и других зданий в такую категорию было, но отпало, потому что было решено, что в жилых домах все регламентирующие мероприятия превратятся в фикцию.

По его словам, в стране много старых и неправильно переоборудованных зданий.

Газовая атака6 Фото: ТАСС/Ольга Смольская

— Могут, например, поставить пуленепробиваемое стекло, у которого прочность больше, чем у стен. И взрыв будет иметь куда более серьезные последствия, — сказал он.

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин отметил, что последствия взрыва во Владикавказе оказались несерьезными с точки человеческих жертв только по счастливой случайности.

— Охранник этого здания выжил чудом, ему просто повезло, — сказал Старостин «Известиям». — Данное строение имело каркасный тип, то есть взрывная волна вышла наружу, здание сложилось, но видимо, остались какие-то пустоты и парню, в общем-то, достаточно сильно повезло. Если бы в здании находились люди, то жертв вряд ли удалось избежать, так как это здание не одноэтажное, в нем находились магазины. Было бы достаточно большое количество пострадавших.

Газовая атака3 Легковой автомобиль, поврежденный в результате взрыва в супермаркете во Владикавказе Фото: РИА Новости/Виктория Гагкаева

Комаров добавил, что именно каркасное здание должно быть наиболее взрывоустойчивым, так как на каркас навешиваются плиты, которые при взрыве как бы выдергиваются, сохраняя строение.

— Самое взрывонеустойчивое здание — кирпичное. Оно не ориентировано на горизонтальные нагрузки, которые есть при взрыве, — рассказал он. — Следующее по неустойчивости — панельное здание, оно складывается как карточный домик. Каркасное здание наоборот прочное. Здесь причин сильного разрушения может быть много, например, брак. Остается дождаться результатов проверки.

Проверочные риски

Председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев рассказал «Известиям», что сейчас МЧС не проверяют газовое оборудование в зданиях, однако заметил, что считает этот подход неэффективным.

— Согласно вышедшему несколько лет назад постановлению, теперь это направление находится в деятельности ЖКХ. Мы много раз говорили, что такой подход неэффективен, — сказал Кудрявцев. — Например, с меня, как с жильца, ЖКХ собирает на это деньги. Дело с газом достаточно опасное. В жилом доме и торговом центре риск существует не для одного ресторана или квартиры, а для многих людей. Необходимы специальные организации, которые будут заниматься проверкой.

Газовая атака4 Фото: РИА Новости/Виктория Гагкаева

По словам Кудрявцева, раньше в домах рассчитывалось даже количество конфорок на квартиру. Сейчас этого нет, более того, повсеместно ставят стеклопакеты, ухудшается вентиляция.

— Большой вопрос, знают ли все это сотрудники ЖКХ, — заметил Кудрявцев.