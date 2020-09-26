Не дай газу: почему в России не прекращаются взрывы в жилых домах

В Тюмени 20 сентября произошел взрыв газа в доме на улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Пострадали два человека. В квартире, где произошел взрыв, газ отключили за долги еще в 2014 году, сообщили СМИ. Почему к газовому оборудованию халатно относятся и проверяющие органы, и сами жители и как с этим бороться, разбирались «Известия».

Проверки не помогли

Отключение газа во взорвавшейся квартире подтвердила советник гендиректора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Север» Галина Сирота. По ее словам, в июне 2014 года на допуске к плите из-за долгов была установлена заглушка, которая, однако, не помешала газу взорваться. Всё обошлось более-менее благополучно: один человек с термическим ожогом госпитализирован, еще один с порезами получил помощь на месте.

Работники, приехавшие на место, сразу перекрыли газ. При этом, как утверждается, техобслуживание в доме проводили еще в июле 2020 года. Проверку проводят Следственный комитет и прокуратура. СК возбудил уголовное дело по статье «Повреждение чужого имущества по неосторожности». Следствие считает, что инцидент произошел «в результате небрежных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием».

Не дай газу Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, после взрыва Государственная жилищная инспекция Тюменской области инициировала проверку в отношении управляющей компании, которая обслуживала дом. В ходе проверки должно быть проконтролировано соблюдение лицензионных требований к содержанию внутридомового газового оборудования. При этом, как сообщают местные СМИ, еще в 2019 году инспекция проверяла все управляющие компании, обслуживающие газифицированные дома. Конкретно этот дом обслуживает УК «Юг», которая заключила договор на ежегодное обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной службой АО «Газпром газораспределение Север».

Тема превращается в фарс

Руководитель Гильдии инженеров газового оборудования (ГИГО) Станислав Митюшин заметил, что первопричина всех инцидентов с газом в жилых домах кроется в том, что государство фактически самоустранилось от темы безопасности газового оборудования.

— Государство отсутствует в роли регулятора, в роли технадзора, в роли органа, который собирает и аккумулирует статистику по всем случаям и меняет на основании этого анализа норматив, — считает он. — По факту у нас законодательно закрепленного органа, куда должна стекаться статистика по всем случаям, нет.

Митюшин рассказал, что ГИГО собирает статистику по инцидентам с газовым оборудованием самостоятельно — по сообщениям в СМИ. По их данным, ежегодно количество инцидентов с газовым оборудованием растет. С одной стороны, это свидетельствует о большем внимании прессы к инцидентам, с другой — о действительно серьезной проблеме, которую пока не удалось решить.

Решение законодатели пытаются найти. Например, после трагедии в Магнитогорске в Госдуму был внесен законопроект, по которому в Жилищном кодексе предлагалось вообще прописать запрет на газовое оборудование в многоквартирных домах. Однако инициатива осталась инициативой, не найдя поддержки ни в правительстве, ни в отрасли.

Не дай газу Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Инициативы эти исходят от людей, которые не являются инженерами, не являются специалистами в отрасли, — говорит Митюшин. — Например, предлагалось потратить 6–8 млрд, чтобы поставить по всей стране газосигнализаторы. Но это превращает тему в фарс: ведь эти датчики нужно постоянно проверять, иначе, условно говоря, зеленая лампочка будет гореть, а газ продолжит накапливаться.

По словам Митюшина, все реально рассматриваемые законодательные инициативы сейчас сводятся к двум направлениям.

— Во-первых, это попытки переложить ответственность, например, на поставщика газа, во-вторых, найти закрепленного за домом исполнителя, который за всё будет отвечать, — говорит он. — По сути, происходит перераспределение финансовых потоков.

Небезопасная формальность

В Госдуме сейчас рассматривается и уже прошел первое чтение законопроект, в котором будет четко прописана ответственность по проверке газового оборудования.

— Появляется ответственный — один дом заключает договор с одной организацией, в обязанности которой входит обеспечение безопасности во всем доме, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Сергей Пахомов. — Если упростить, то в случае ЧП именно с этой организации будет спрос, так как она эту квартиру проверяла.

Он отметил, что сейчас газовое оборудование является собственностью владельца квартиры и на нем лежит обязанность раз в год проводить проверку газового оборудования.

Не дай газу Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Сейчас в доме может быть огромное количество проверяющих организаций — каждая квартира вольна заключать договор с любой из них по своему выбору, — объясняет Пахомов. — И нет никакой ответственности за то, что человек не пускает домой проверяющих. То есть, с одной стороны, есть обязательный процесс проверки газового оборудования, но с другой стороны, он получается совсем не обязательным.

В законопроекте, который, как говорит Пахомов, будет принят в осеннюю сессию, прописана ответственность и жителей, которые не пускают проверяющих в квартиры, и газовых компаний, и контролирующих организаций.

— Формализм при проверке должен уйти, потому что сузится поиск ответственных, — объясняет депутат Госдумы. — Это подвигнет наши проверяющие организации более жестко настаивать на реальности этих проверок. Уже формально проводить проверку будет, мягко говоря, небезопасно с точки зрения ответственности.

По словам Митюшина, сейчас все договоры с проверяющими организациями тоже прописаны, однако, если подсчитать количество проверенных квартир и число сотрудников, которые этим занимались, становится ясно, что проверку провели формально.

— Для участников рынка с доминирующим положением спускают недочеты в их работе, они не несут ответственности за неисполнение своих обязательств, как это закреплено нормативом, — заметил Митюшин. — У нас должно ежегодно проводиться техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по четко закрепленным параметрам: нужно проверить вентиляцию, дымоход, горит ли правильно пламя на газовой плите, нет ли утечек газа, нужно провести инструктаж пользователя и только потом подписать акт. Но эти минимальные действия выполняются только на бумаге — на деле человек забежал, спросил, всё ли хорошо, и сразу побежал в другую квартиру.

Не дай газу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как заявили «Известиям» в ООО «Газпром межрегионгаз», аварийная ситуация может возникнуть в любом регионе. Компания, «дочки» которой занимаются техобслуживанием газового оборудования в 66 регионах России, также проводит анализ подобных инцидентов.

— Анализ показывает, что количество происшествий при использовании газа в быту зависит в первую очередь от соблюдения гражданами и жилищно-эксплуатационными организациями нормативных требований, предъявляемых к эксплуатации газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, — отметили в компании.

Подчеркивается, что необходимое условие обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан — это соблюдение правил пользования газом в быту. При этом компания отмечает, что даже отказ от использования газа и переход на другие источники энергии в ряде случаев будет оправданным. Речь идет о гражданах из «группы риска»: одиноких инвалидах и людях преклонного возраста, лицах, ведущих асоциальный образ жизни и т.п.

Радикальные меры

Звучат и более жесткие предложения. Так, в середине сентября НП «ЖКХ Контроль» направило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, в котором призвало исключить внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование из состава имущества жильцов и передать его в собственность газоснабжающих организаций. В такой ситуации ответственность за безопасное использование газового оборудования и его своевременную проверку, ремонт и замену должна лежать именно на газовщиках. В организации считают, что это решит проблему с доступом в квартиры собственников. Иные меры, заявляют в «ЖКХ Контроль», «пока не дали ожидаемого результата».

— Это совсем радикальный способ, при котором невозможно будет отказать проверяющим войти в квартиру, — комментирует инициативу Сергей Пахомов. — И если мы будем так же халатно относиться к своим обязанностям по проверке газового оборудования, то и до этого может дойти.

Не дай газу Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Митюшин замечает, что проблему, когда проверяющих не пускают квартиру, можно решить и по-другому. Сейчас, говорит он, это хорошая отмазка в случае инцидентов с газовым оборудованием — обвиняют владельца квартиры, который отказался пустить проверяющего.

— Но если в доме есть асоциальный житель, то посмотрите, где он живет? Очень часто — в муниципальной квартире, и тут решать уже ничего больше не надо, — заявил он. — Или если человек не смог оказаться в квартире, когда была проверка, и обеспечить доступ, то ему можно позвонить и договориться на другое время.

В ООО «Газпром межрегионгаз» считают, что для повышения безопасности использования газа в быту необходимо в первую очередь ввести лицензирование деятельности по техническому обслуживанию газового оборудования и по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов. Также компания, пояснили «Известиям» в пресс-службе, выступает за введение государственного надзора за газоиспользующим оборудованием, установленным в квартирах, за расширение практики использования приборов газового контроля и за проведение на федеральном уровне «системной работы по информированию населения о требованиях по безопасному использованию газа в быту».

Дело пропаганды

— Еще одна причина взрывов — незнание собственником элементарных правил безопасности и эксплуатации газового оборудования, — говорит Митюшин. — Здесь важная роль государства — пропаганда правильной эксплуатации газового оборудования, безопасного проживания в 6квартирах с газом. Речь идет о простых вещах: например, если раньше готовили на газовой плите, то всегда открывали форточку. Это очень простой, но эффективный шаг: угарный газ не накапливается.

Не дай газу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Он заметил, что в стране осталось не очень хорошее советское наследие: в домах 1970–1980-х годов постройки могли просто неправильно установить вентиляционные каналы. Кроме того, очень много отравлений угарным газом происходит в домах, где газовые колонки установлены в ванных комнатах, что недопустимо по нормативам.

— Есть проблема и с капремонтом: приходит хороший исполнитель, делает качественный ремонт, — объясняет Митюшин. — Но проблема в том, что для старых систем вентиляции нужно было поступление воздуха, происходившее естественным путем через щели в старых оконных конструкциях деревянных. А теперь ставят герметичные стеклопакеты: в доме тепло, но небезопасно, системы, которые не допускали накапливание газа, не работают. Нужен комплексный подход.

Сергей Пахомов соглашается с необходимостью большей пропаганды на эту тему — чтобы люди соблюдали простые правила.

— Если у тебя пластиковые окна, ты обязан раз в день проветривать кухню; дверь на кухню должна открываться наружу, в противном случае при хлопке газа воздуху некуда будет выталкиваться, — заметил он. — Есть нюансы, которые никакой закон не заставит нас соблюдать. Но привыкли же мы в коронавирус постоянно мыть руки. Могу привести и более страшный пример: после взрывов 1999 года вся страна очень быстро заковала свои подъезды в металлические двери. Мы испугались. Когда человек реально обеспокоен ситуацией, у него включаются защитные механизмы. И поэтому надо больше уделять внимание пропаганде, прорабатывать наборы мер к ежемесячному исполнению на собственной кухне.

Не дай газу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В МЧС России «Известиям» сообщили, что занимаются информационно-пропагандистской работой по разъяснению правил безопасной эксплуатации бытового газового оборудования — в основном в период наступления холодов.