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Чтобы не накрылось газом: дома хотят оснастить плитами с автоотключением

Правительство в ближайшее время рассмотрит «дорожную карту» по безопасности использования голубого топлива в быту
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чтобы не накрылось газом: дома хотят оснастить плитами с автоотключением
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2019-01-10 19:37:10
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Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизнь 39 человек, вновь поставила вопрос безопасного использования газа в домах. В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом «Известиям» рассказала автор готовящихся поправок в законодательство глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нужны более действенные меры. «Дорожную карту» по повышению безопасности потребителей бытового газа, направленную в правительство летом 2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.

Плита подстрахует

Разработку изменений в законодательство, направленных на профилактику взрывов газа в многоквартирных домах, инициировала председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Все новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, депутат предлагает оснащать газовыми плитами, оборудованными термоэлектрической системой «газ-контроль». Она заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

Председатель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением, — заявила она «Известиям».

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Если в квартире живут дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями, наличие такой газовой плиты становится насущной необходимостью, считает парламентарий. Это, по ее мнению, позволит избежать утечек газа, которые впоследствии могут привести к взрыву.

В компании «Газпром межрегионгаз» «Известиям» сказали, что совместно с ПАО «Газпром» направляли аналогичное предложение в Совет Федерации.

— Для потребителей это будет максимально эффективным решением как в плане содержания газового оборудования, так и его технического обслуживания и ремонта, — отметили в «Газпром межрегионгазе».

Если цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой, возможно, такое требование стоит ввести, считает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Но в таком случае идею необходимо расширить и утвердить стандарт: все плиты, которые продаются в России, должны быть оснащены устройством автоматического отключения. В то же время не исключено, что газовые плиты подорожают, а часть моделей и марок пропадет с российского рынка, что приведет к снижению конкуренции, заметил эксперт. В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8–9 тыс. рублей, с «газ-контролем» — от 14–15 тыс. 

Мой дом — моя крепость 

Сегодня газовое оборудование в квартире — частная собственность граждан. Заезжая в новое жилье без отделки, покупатель вправе установить любую плиту по своему усмотрению. 

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Газовая плита с системой «газ-контроль»

Газовая плита с системой «газ-контроль»

Фото: Depositphotos

Собственники не обязаны впускать в квартиру какие-либо специализированные организации, отметил Алексей Макрушин. Гражданин может поменять одну плиту на другую, пригласив любых газовиков — и совсем не обязательно ими будут представители государственных служб.

Задержите дыхание

Сегодня людям действительно ничто не мешает заменить плиту на свой вкус, но за этим должны следить контролирующие структуры, подчеркнула Галина Хованская. И если появится норма закона, то за нарушения должны последовать санкции, считает она. 

На практике попасть в квартиру с проверкой достаточно сложно, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. В то же время в российских домах работают сотни тысяч газовых плит, которые не меняли десятилетиями. Если в новых квартирах зачастую ставятся уже современные плиты, то обязанности устанавливать такое оборудование при капремонте сегодня вообще нет, потому что эти приборы не являются общедомовым имуществом.

— Мы предлагаем сделать плиту общим имуществом многоквартирного дома и перенести ответственность по ее обслуживанию на управляющую компанию. Сегодня разработаны правила для специализированных организаций, которые обслуживают газовые трубы, они предполагают заключение с каждым собственником договора на эксплуатацию газовой плиты, но эта работа идет очень слабо, — подчеркнул эксперт.

Единый договор

Депутатский законопроект, подразумевающий обязанность заключать единый договор на содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, был принят в первом чтении в апреле прошлого года. В Минстрое «Известиям» сказали, что поддерживают эту инициативу. 

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Минстрой РФ
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Такой подход позволит повысить безопасность эксплуатации газа в многоквартирных домах. Сейчас управляющая организация заключает договор на обслуживание внутридомового оборудования, тогда как обслуживание внутриквартирного оборудования осуществляется каждым собственником самостоятельно, — уточнили в Минстрое.

Если законопроект будет принят, потребители смогут выбрать специализированную организацию по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, следует из пояснительной записки к документу.

Эксплуатация по правилам
Обслуживать бытовое газовое оборудование могут только работники специализированных организаций

Запах опасности

Минстрой еще летом 2018 года внес в правительство «дорожную карту» с предложениями по повышению безопасности потребителей бытового газа. Правительство планирует рассмотреть документ в ближайшее время, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. 

Среди предложений Минстроя была установка в подъездах анализаторов газа, которые позволяют определить его утечку. Однако эту инициативу не поддержали другие федеральные органы исполнительной власти, «поскольку это потребует дополнительных расходов». В итоге Минстрой сохранил инициативу по увеличению содержания одорантов в газе, чтобы его запах был более заметен. Это позволит легче выявлять протечку, полагают в ведомстве.

Однако газовики считают иначе. 

— Повышение содержания одоранта в газе приведет к увеличению количества безосновательных вызовов экстренных служб, а впоследствии — к привыканию граждан даже к такому сильному запаху, — уверены в «Газпром межрегионгазе». 

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Проверка газоснабжения в квартире жилого дома с помощью газоанализатора

Проверка газоснабжения в квартире жилого дома с помощью газоанализатора

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сожалеет, что от идеи с установкой газовых анализаторов было решено отказаться. По его мнению, одоранты — это полумера, объяснимая только экономией.

Чистое пламя
Главное топливо страны

Впрочем, замена плит тоже не является панацеей. По словам экспертов, взрываются также и газовые баллоны, а в трубопроводах происходят утечки голубого топлива. 

— Почему люди в доме в Магнитогорске не почувствовали запах газа? Возможно, потому что это было не в квартире, а где-то в подъезде. Или в пустой квартире, где мог быть включен газовый кран, — соглашается и Галина Хованская.

По мнению парламентария, для таких случаев все-таки важно иметь в подъездах анализаторы газа.

В некоторых европейских странах подъезды домов оснащают системами сигнализации, которые громким звуком предупреждают о чрезмерной концентрации газа, отметил Сергей Правосудов. 

В российских регионах уже предпринимают инициативы по предупреждению газовых ЧП. Например, как рассказали «Известиям» в «Газпром газораспределение Липецк», компания направила мэру Липецка предложения по переводу на электроплиты граждан, страдающих психическими заболеваниями. В процессе обсуждения было решено распространить инициативу еще на две категории — пожилых одиноких людей и неблагополучных граждан. После перевода на электроплиты, который планируется осуществить за счет средств городского бюджета, квартиры отключат от газоснабжения. В липецкой мэрии планируют на следующей неделе провести совещание по этому вопросу.

Справка «Известий»

Следствию еще предстоит выяснить, была ли трагедия в Магнитогорске вызвана умышленными действиями (как это было в Архангельске или в Ижевске в ноябре 2017-го), халатностью или техническими причинами. Но статистика достаточно красноречива. По данным МЧС, только в 2017 году было выявлено свыше 11 тыс. нарушений эксплуатации газового оборудования, более трети из которых связаны с ненадлежащем обслуживанием. Количество взрывов в домах из-за утечек бытового газа увеличилось на 8,3% по сравнению с 2016-м.

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