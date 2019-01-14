Чтобы не накрылось газом: дома хотят оснастить плитами с автоотключением

Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизнь 39 человек, вновь поставила вопрос безопасного использования газа в домах. В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом «Известиям» рассказала автор готовящихся поправок в законодательство глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нужны более действенные меры. «Дорожную карту» по повышению безопасности потребителей бытового газа, направленную в правительство летом 2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.

Плита подстрахует

Разработку изменений в законодательство, направленных на профилактику взрывов газа в многоквартирных домах, инициировала председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Все новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, депутат предлагает оснащать газовыми плитами, оборудованными термоэлектрической системой «газ-контроль». Она заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.

газ Председатель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением, — заявила она «Известиям».

Если в квартире живут дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями, наличие такой газовой плиты становится насущной необходимостью, считает парламентарий. Это, по ее мнению, позволит избежать утечек газа, которые впоследствии могут привести к взрыву.

В компании «Газпром межрегионгаз» «Известиям» сказали, что совместно с ПАО «Газпром» направляли аналогичное предложение в Совет Федерации.

— Для потребителей это будет максимально эффективным решением как в плане содержания газового оборудования, так и его технического обслуживания и ремонта, — отметили в «Газпром межрегионгазе».

Если цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой, возможно, такое требование стоит ввести, считает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Но в таком случае идею необходимо расширить и утвердить стандарт: все плиты, которые продаются в России, должны быть оснащены устройством автоматического отключения. В то же время не исключено, что газовые плиты подорожают, а часть моделей и марок пропадет с российского рынка, что приведет к снижению конкуренции, заметил эксперт. В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8–9 тыс. рублей, с «газ-контролем» — от 14–15 тыс.

Мой дом — моя крепость

Сегодня газовое оборудование в квартире — частная собственность граждан. Заезжая в новое жилье без отделки, покупатель вправе установить любую плиту по своему усмотрению.

газ Газовая плита с системой «газ-контроль» Фото: Depositphotos

Собственники не обязаны впускать в квартиру какие-либо специализированные организации, отметил Алексей Макрушин. Гражданин может поменять одну плиту на другую, пригласив любых газовиков — и совсем не обязательно ими будут представители государственных служб.

Сегодня людям действительно ничто не мешает заменить плиту на свой вкус, но за этим должны следить контролирующие структуры, подчеркнула Галина Хованская. И если появится норма закона, то за нарушения должны последовать санкции, считает она.

На практике попасть в квартиру с проверкой достаточно сложно, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. В то же время в российских домах работают сотни тысяч газовых плит, которые не меняли десятилетиями. Если в новых квартирах зачастую ставятся уже современные плиты, то обязанности устанавливать такое оборудование при капремонте сегодня вообще нет, потому что эти приборы не являются общедомовым имуществом.

— Мы предлагаем сделать плиту общим имуществом многоквартирного дома и перенести ответственность по ее обслуживанию на управляющую компанию. Сегодня разработаны правила для специализированных организаций, которые обслуживают газовые трубы, они предполагают заключение с каждым собственником договора на эксплуатацию газовой плиты, но эта работа идет очень слабо, — подчеркнул эксперт.

Единый договор

Депутатский законопроект, подразумевающий обязанность заключать единый договор на содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, был принят в первом чтении в апреле прошлого года. В Минстрое «Известиям» сказали, что поддерживают эту инициативу.

газ Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Такой подход позволит повысить безопасность эксплуатации газа в многоквартирных домах. Сейчас управляющая организация заключает договор на обслуживание внутридомового оборудования, тогда как обслуживание внутриквартирного оборудования осуществляется каждым собственником самостоятельно, — уточнили в Минстрое.

Если законопроект будет принят, потребители смогут выбрать специализированную организацию по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, следует из пояснительной записки к документу.

Запах опасности

Минстрой еще летом 2018 года внес в правительство «дорожную карту» с предложениями по повышению безопасности потребителей бытового газа. Правительство планирует рассмотреть документ в ближайшее время, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Среди предложений Минстроя была установка в подъездах анализаторов газа, которые позволяют определить его утечку. Однако эту инициативу не поддержали другие федеральные органы исполнительной власти, «поскольку это потребует дополнительных расходов». В итоге Минстрой сохранил инициативу по увеличению содержания одорантов в газе, чтобы его запах был более заметен. Это позволит легче выявлять протечку, полагают в ведомстве.

Однако газовики считают иначе.

— Повышение содержания одоранта в газе приведет к увеличению количества безосновательных вызовов экстренных служб, а впоследствии — к привыканию граждан даже к такому сильному запаху, — уверены в «Газпром межрегионгазе».

газ Проверка газоснабжения в квартире жилого дома с помощью газоанализатора Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сожалеет, что от идеи с установкой газовых анализаторов было решено отказаться. По его мнению, одоранты — это полумера, объяснимая только экономией.

Впрочем, замена плит тоже не является панацеей. По словам экспертов, взрываются также и газовые баллоны, а в трубопроводах происходят утечки голубого топлива.

— Почему люди в доме в Магнитогорске не почувствовали запах газа? Возможно, потому что это было не в квартире, а где-то в подъезде. Или в пустой квартире, где мог быть включен газовый кран, — соглашается и Галина Хованская.

По мнению парламентария, для таких случаев все-таки важно иметь в подъездах анализаторы газа.

В некоторых европейских странах подъезды домов оснащают системами сигнализации, которые громким звуком предупреждают о чрезмерной концентрации газа, отметил Сергей Правосудов.

В российских регионах уже предпринимают инициативы по предупреждению газовых ЧП. Например, как рассказали «Известиям» в «Газпром газораспределение Липецк», компания направила мэру Липецка предложения по переводу на электроплиты граждан, страдающих психическими заболеваниями. В процессе обсуждения было решено распространить инициативу еще на две категории — пожилых одиноких людей и неблагополучных граждан. После перевода на электроплиты, который планируется осуществить за счет средств городского бюджета, квартиры отключат от газоснабжения. В липецкой мэрии планируют на следующей неделе провести совещание по этому вопросу.