Власти назвали предварительную причину взрыва в супермаркете во Владикавказе

Причиной взрыва в здании супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе, по предварительным данным, стал газ. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев в пятницу, 12 февраля.

«По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет», — сказал он журналистам.

По данным регионального минздрава, магазин в момент происшествия был закрыт, под завалами люди не обнаружены.

При этом, как сообщал РЕН ТВ, пострадал только охранник супермаркета, его уже достали из-под завалов.

На месте работают спасатели МЧС России, разбор завалов продолжается. От ведомства задействованы 120 человек и 25 единиц техники, также к работе привлечены кинологи с собаками. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания в составе 100 человек и пяти единиц техники.

Взрыв в здании на улице Гагкаева прогремел ранее в этот день, постройка полностью разрушена. Помимо супермаркета, в здании находились находились офисы, кабинеты, стоматология.

По данным экстренных служб, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. По словам источника ТАСС, прохожие и соседние с супермаркетом дома не пострадали.