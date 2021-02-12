Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
После взрыва супермаркета во Владикавказе под завалами могут быть люди
Мир
ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
Наука
NASA намерено купить место для астронавта на «Союз» через посредника
Спорт
Australian Open проведут без зрителей из-за карантина в штате Виктория
Мир
Миротворцы помогли доставить стройматериалы для восстановления Шуши
Мир
Военные Мьянмы объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных
Мир
Должность министра по одиночеству появится в Японии
Общество
В России предложили запретить быстрые свидания
Общество
Инфекционист предупредил о риске новой волны COVID-19 в апреле

Власти назвали предварительную причину взрыва в супермаркете во Владикавказе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной взрыва в здании супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе, по предварительным данным, стал газ. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев в пятницу, 12 февраля.

«По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет», — сказал он журналистам.

По данным регионального минздрава, магазин в момент происшествия был закрыт, под завалами люди не обнаружены.

При этом, как сообщал РЕН ТВ, пострадал только охранник супермаркета, его уже достали из-под завалов.

На месте работают спасатели МЧС России, разбор завалов продолжается. От ведомства задействованы 120 человек и 25 единиц техники, также к работе привлечены кинологи с собаками. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания в составе 100 человек и пяти единиц техники.

Взрыв в здании на улице Гагкаева прогремел ранее в этот день, постройка полностью разрушена. Помимо супермаркета, в здании находились находились офисы, кабинеты, стоматология.

По данным экстренных служб, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. По словам источника ТАСС, прохожие и соседние с супермаркетом дома не пострадали.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021