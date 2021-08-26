Взрыв произошел на оружейном заводе в Болгарии

В районе города Казанлык в Болгарии произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает агентство BGNES.

По предварительным данным, инцидент произошел на складе взрывчатых веществ на заводе «Арсенал» в 114-м цеху. В это время там находились два человека, один из которых погиб.

После взрыва последовало возгорание. На месте работают пожарные и спасатели.

В мае прошлого года на этом же оружейном заводе в Болгарии также произошел взрыв. Тогда пострадали два человека. Инцидент произошел в цехе по производству дымовых гранат. «Арсенал» относится к стратегическим объектам в Болгарии.