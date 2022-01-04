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В Актау очевидцы сообщили о переходе силовиков на сторону протестующих

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В казахском городе Актау некоторые силовики стали переходить на сторону протестующих. Об этом 4 января сообщил Telegram-канал КушТау on-line.

На опубликованном видео можно увидеть, как правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: «Молодцы!».

Ожесточенные акции протеста проходят сейчас также в центре Алма-Аты и Нур-Султане. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками.

В Алма-Аты силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Столкновения вспыхнули во вторник вечером. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Ранее, 3 января, стало известно, что полиция Актау взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».

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