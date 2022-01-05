В больницы Алма-Аты после протестов обратились 190 человек

В лечебные учреждения Алма-Аты после акций протеста обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских. Об этом 5 января сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

«В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 — по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо — сотрудники полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Столкновения полицейских с протестующими в центре Алма-Аты продолжаются.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет.

5 января в МВД Казахстана сообщили, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержаны более 200 граждан. Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.