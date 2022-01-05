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Протестующие в Казахстане пытались напасть на администрации ряда городов

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Участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации (акиматы). Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

«В городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», — следует из опубликованного сообщения ведомства.

В МВД Казахстана сообщили, что полиция предприняла меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

Ранее в ведомстве отметили, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержаны более 200 граждан. В столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Именно на кабмин он возложил ответсвенность за беспорядки. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Аты поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

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