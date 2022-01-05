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МВД Казахстана сообщило о задержании более 200 участников протестов

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За нарушения общественного порядка в ходе акций протестов в Казахстане задержаны более 200 граждан. В столкновениях пострадали почти 100 сотрудников правоохранительных органов, сообщили 5 января в МВД республики.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

«За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек», — следует из материала пресс-службы.

Отмечается, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.

«В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей», — передает пресс-служба.

Кроме того, в ведомстве заявили, что при столкновении с манифестантами в разных населенных пунктах страны травмы получили 95 полицейских. Также были повреждены 37 служебных автомобилей.

При этом в пресс-службе городского управления общественного здоровья Алма-Аты сообщили, что данных о количестве пострадавших в результате протестов не поступало.

«У нас пока данных по пострадавшим нет. И когда будут, сказать точно не можем. Сейчас проблемы с интернетом. Это тоже мешает нам работать», — рассказали там.

Ранее в среду глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе производятся задержания «провокаторов и экстремистов». По его словам, за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят «провокаторы изнутри и извне».

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. На указанный период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

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