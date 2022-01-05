Власти Алма-Аты заявили о задержании «провокаторов» протестов

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе производятся задержания «провокаторов и экстремистов». Его слова в среду, 5 января, передает пресс-служба муниципальной администрации.

Как заявил глава города, за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят «провокаторы изнутри и извне».

Сотрудники правоохранительных органов стабилизируют ситуацию в Алма-Аты и обеспечивают безопасность, мир и спокойствие города, уточнил Сагинтаев.

«Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики», — цитирует пресс-служба градоначальника.

Ранее в среду стало известно, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

В этот же день глава Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. На указанный период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Аты поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.