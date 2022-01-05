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Президент Казахстана принял отставку правительства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром в среду, 5 января, подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства», — сказано в документе, опубликованном на сайте президента.

Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

При этом члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового кабинета министров.

Ранее в среду о планах Токаева объявить об отставке правительства, писал портал Zakon.kz со ссылкой на свои источники.

В этот же день глава Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Аты разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Часть рейсов в казахском международном аэропорту города Актау, где также проходили митинги, задерживается, а один отменен. При этом ранее сообщалось, что в Актау ряд правоохранителей перешли на сторону народа и отказались применять насилие. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: «Молодцы!».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

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