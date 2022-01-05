СМИ сообщили о планах президента Казахстана отправить правительство в отставку

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев утром в среду, 5 января, планирует объявить об отставке правительства, пишет портал Zakon.kz со ссылкой на источники.

Ранее в среду глава Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходят в центре Алма-Аты, в Нур-Султане и других населенных пунктах страны. Митингующие в Алма-Аты начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками.

В ответ силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Часть рейсов в казахском международном аэропорту города Актау, где также идут митинги, задерживается, а один отменен. При этом ранее сообщалось, что в Актау ряд правоохранителей перешли на сторону народа и отказались применять насилие. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: «Молодцы!».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.