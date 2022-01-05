В аэропорту Актау часть рейсов задерживается из-за протестов

Часть рейсов в казахском международном аэропорту города Актау, где пока не утихают митинги, задерживается, а один отменен. Об этом в среду, 5 января, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, судя по информации на сайте аэропорта, был отменен рейс из Актау в Атырау.

Кроме того, рейс в Тбилиси перенесен на два часа. Вылет в Нур-Султан перенесен с вечера вторника на утро среды. При этом авиарейс в Алматы перенесен с позднего вечера вторника более чем на 12 часов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

При этом ранее сообщалось, что в Актау ряд правоохранителей перешли на сторону народа и отказались применять насилие. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: «Молодцы!».

Ожесточенные акции протеста также проходят в центре Алма-Аты и Нур-Султане. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками.

В Алма-Аты силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Протестные выступления из-за резкого повышения цен на газ начались в Мангистауской области сразу после Нового года. Акции прошли в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Актау и других населенных пунктах нефтегазового региона.