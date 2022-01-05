Прямой эфир
Мир
Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
Мир
На протестах в Алма-Ате уничтожены десятки полицейских машин
Мир
США заявили об отсутствии планов отправлять дополнительные силы в Европу
Спорт
Большунов уступил золото Клебо в общем зачете «Тур де Ски»
Мир
Главы МИД Украины и Чехии договорились о шагах по «сдерживанию» России
Мир
Силовики стягивают бронетехнику в центр Алма-Аты
Мир
Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Наука
Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно раскрыл тепловой щит
Мир
Посольство РФ проверит данные о нападении на россиянку в Мексике
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Сюжет:

В аэропорту Актау часть рейсов задерживается из-за протестов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Часть рейсов в казахском международном аэропорту города Актау, где пока не утихают митинги, задерживается, а один отменен. Об этом в среду, 5 января, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Так, судя по информации на сайте аэропорта, был отменен рейс из Актау в Атырау.

Кроме того, рейс в Тбилиси перенесен на два часа. Вылет в Нур-Султан перенесен с вечера вторника на утро среды. При этом авиарейс в Алматы перенесен с позднего вечера вторника более чем на 12 часов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

При этом ранее сообщалось, что в Актау ряд правоохранителей перешли на сторону народа и отказались применять насилие. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: «Молодцы!».

Ожесточенные акции протеста также проходят в центре Алма-Аты и Нур-Султане. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками.

В Алма-Аты силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Протестные выступления из-за резкого повышения цен на газ начались в Мангистауской области сразу после Нового года. Акции прошли в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Актау и других населенных пунктах нефтегазового региона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021