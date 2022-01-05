В Алма-Ате протестующие начали штурм здания мэрии

Митингующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города. Об этом во вторник, 5 января, сообщает корреспондент «Интерфакс-Казахстан».

Участники массового протеста прорвались к зданию городской администрации. Перед мэрией взрываются светошумовые гранаты. Само здание заволокло густым дымом.

Кроме того, как отмечают пользователи социальных сетей, участники протестов начали штурм здания администрации в казахстанском городе Актобе.

Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Отмечалось, что полиция предприняла меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

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