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Власти Казахстана заявили о снайперах в рядах боевиков в Алма-Ате

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Среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы. Об этом 7 января заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

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«Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города [Алма-Аты], офисы телеканалов, было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками», — сообщил Абаев в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

По его словам, главной целью боевиков были сотрудники органов правопорядка.

«Известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках полиции», — сказал замруководителя администрации президента.

Абаев предположил, что в ходе беспорядков боевики могли использовать собственную связь.

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации. — Ред.) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь», — сказал он.

Замруководителя администрации президента отметил, что сначала протесты были мирными, однако затем толпу возглавили вооруженные бандиты и террористы.

«Поначалу они носили мирный характер. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием», — подчеркнул Абаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги и выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Протесты распространились и на другие города.

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Вскоре митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.

Правоохранители в Казахстане в ходе спецопераций задержали более 3 тыс. участников беспорядков. При этом силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 погромщиков.

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