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Во время беспорядков в Алма-Ате обезглавили правоохранителя

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В Алма-Ате в ходе столкновений погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, один из которых был обезглавлен, еще 353 получили ранения. Об этом 6 января сообщили в комендатуре города.

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«По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13.00 (10.00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой. Последнее, заявляют в комендатуре, прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», — рассказали в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

В ночь с 5 на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здании полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Днем ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств-членов ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы. Происходящее в стране он назвал подрывом целостности государства и нападением на граждан Казахстана.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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