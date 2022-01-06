Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков в Казахстане

В результате беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек. Об этом 6 января заявили в минздраве страны.

«Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в минздраве. От действий преступников пострадали более 10 медицинских работников», — рассказали в выпуске новостей на государственном телеканале «Хабар 24».

Ранее в этот день сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре крупнейшего города Казахстана — Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Затем стало известно, что десятки участников беспорядков в Алма-Ате ликвидированы в результате попытки штурма здании полиции. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Беспорядки в Алма-Ате не утихали на протяжении всей ночи. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.