В Алма-Ате протестующие протаранили на экскаваторе офис банка

В Алма-Ате продолжаются мародерство и грабежи. В социальных сетях вечером 5 января появилось видео очередного ограбления.

Судя по кадрам, человек на экскаваторе врезался в витрину банка, снес практически половину здания, после чего приступил к мародерству.

Сообщается, что аналогичным образом в Алма-Ате грабят магазины, торговые центры, салоны сотовой связи.

При этом ,как сообщал корреспондент «Известий» с места событий, с центральных улиц Алма-Аты исчезли патрули силовиков, в городе продолжаются беспорядки. Толпа активно мародерствует, протестующие всё громят, поджигают автобусы и машины.

Ранее 5 января заместитель главы администрации Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе началась антитеррористическая операция. Аэропорт, ранее захваченный митингующими, был освобожден.

В этот же день митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации. Токаев заявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев. Как сказал президент республики, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.