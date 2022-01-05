Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

Протестующие 5 января захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщают местные СМИ.

Как отмечает портал zakon.kz, ранее в среду сотни человек пытались штурмовать здание.

Кроме того, стало известно, что звуки выстрелов слышны вблизи резиденции. Позднее здание загорелось.

Ситуация в городах Казахстана в среду обострилась. Так, в Павлодаре митингующие прорвались к зданию областной администрации. В Алма-Ате участники протеста ворвались внутрь администрации, после здание загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

По данным коменданта города, начальника департамента полиции Каната Таймерденова, в ходе беспорядков в Алма-Ате пострадали 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Он также отметил, что в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 машины скорой помощи и пожарные авто.

Ранее в этот день сообщалось, что в больницу госпитализировали минимум 40 человек, семь из которых находятся в реанимации.

До этого на фоне массовых беспорядков Токаев подписал указ об отставке правительства. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Нур-Султане, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр. Власти пообещали снижение стоимости газа.