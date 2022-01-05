В Павлодаре митингующие прорвались к зданию администрации

В Павлодаре на центральной площади у областной администрации (акимата) собрались минимум несколько десятков митингующих. Об этом 5 января сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Уточняется, что число протестующих может достигать пары сотен, большинство из них приехали из районов.

Полицейские пытались сдержать протестующих, но они всё равно прорвались к зданию. На встречу с ними вышли акимы города Павлодара и Павлодарской области. Они рассказали о мерах, которые будут приняты для стабилизации обстановки в стране.

Собравшиеся требовали снижения цен на газ в регионе и жаловались на маленькую зарплату.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. Так, 5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, оно загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

В результате протестов за медицинской помощью обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских. 40 человек были госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Тогда ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.