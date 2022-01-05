В Алма-Ате загорелась резиденция президента Казахстана

В Алма-Ате горит резиденция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео с места событий очевидцы 5 января публикуют в соцсетях.

В противопожарной службе агентству «Интерфакс-Казахстан» подтвердили информацию о пожаре.

Ранее в этот день несколько тысяч протестующих окружили территорию резиденции президента Казахстана. Вокруг были слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы, здания окутаны дымом.

Ситуация в городах Казахстана в среду обострилась. Так, в Павлодаре митингующие прорвались к зданию областной администрации. В Алма-Ате участники протеста ворвались внутрь администрации, после здание загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

Комендант города, начальник департамента полиции города Канат Таймерденов также сообщил, что в ходе беспорядков в Алма-Ате пострадали 500 гражданских лиц, в том числе женщины и старики.

«Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов», — сказал Таймерденов, слова которого приводятся в распространенном сообщении.

Он также отметил, что в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 машины скорой помощи и пожарные авто.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Нур-Султане, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Тогда ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (около 10 рублей) до 120 (20 рублей) тенге за литр. Власти пообещали снижение стоимости газа.