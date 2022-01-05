Тысячи протестующих пытаются прорваться в резиденцию президента в Алма-Ате
Несколько тысяч протестующих окружили территорию резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Об этом 5 января сообщило интернет-издание Vласть.
Часть протестующих направилась от здания мэрии Алма-Аты вверх по проспекту Назарбаева. Граждане пытаются прорваться в здание резиденции президента.
Вокруг слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы, здания окутаны дымом.
В среду на фоне массовых протестов Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане. Режим будет действовать с 5 по 19 января.
Также в этот день он ввел режим ЧП в Алма-Атинской области.
В настоящее время президент Казахстана находится в Нур-Султане, где протестов не отмечено и обстановка спокойная, отмечает агентство Sputnik Казахстан.
По его данным, силовики оцепили улицы, где во вторник прошли митинги. Территория ограничена торговым домом «Артем», проспектом Республики и Сейфуллина.
На других улицах силовиков не видно, автомобилей в городе меньше, чем обычно.
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