В Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры. Кадры с места происшествия в среду, 5 января, выложили в социальных сетях очевидцы.

На видео заметны густые клубы дыма, поднимающиеся над зданием.

Кроме того, как передает корреспондент Sputnik Казахстан, в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan.

В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.

Ранее в этот день протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты через двери и разбитые окна. Позже в здании мэрии начался пожар, над ним поднимаются клубы дыма. Правоохранители отошли от горящего здания.

Штурм здания мэрии города начался несколько часов назад. Против протестующих применили спецсредства.

Столкновения протестующих с полицией начались утром в среду, есть пострадавшие. Люди пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова, полиция в ответ начала применять против них спецсредства.

Ранее в среду в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Полиция приняла меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

Утром в среду стало известно, что в лечебные учреждения Алма-Аты после акций протеста обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки.

Ситуация в Казахстане обострилась из-за повышения цен на газ. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены.