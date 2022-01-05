Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану в связи с протестами
Спорт
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко
Мир
В Алма-Ате протестующие начали штурм здания мэрии
Общество
Москвичей предупредили о сильной метели 5 января
Политика
В ГД пообещали как можно скорее ввести пожизненное заключение для педофилов
Происшествия
В Новосибирске мать с тремя детьми госпитализировали после отдыха в бассейне
Общество
В России за сутки выявили 15 772 случая COVID-19
Мир
В больницы Алма-Аты после протестов обратились 190 человек
Общество
В ГП заявили о развернутой в РФ кампании по продвижению фейков о вакцинах
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года
Сюжет:

В захваченном протестующими здании мэрии Алма-Аты начался пожар

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В здании акимата (городской администрации) Алма-Аты начался пожар. Об этом в среду, 5 января, сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, мэрия захвачена протестующими, над зданием поднимаются клубы дыма. Правоохранители отошли от горящего здания.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Протестующие переворачивают автомобили, сломали ограду около администрации Алма-Аты. Участники протестов громят всё на своем пути, отметил журналист.

Штурм здания мэрии города начался несколько часов назад. Против протестующих применили спецсредства.

Столкновения протестующих с полицией начались утром в среду, есть пострадавшие. Люди пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова, полиция в ответ начала применять против них спецсредства.

Ранее в среду в МВД Казахстана сообщили, что участники акций протеста в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе предпринимали попытки нападения на местные администрации. Полиция приняла меры по пресечению нарушения общественного порядка в целях обеспечения безопасности.

Утром в среду стало известно, что в лечебные учреждения Алма-Аты после акций протеста обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки.

Ситуация в Казахстане обострилась из-за повышения цен на газ. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021