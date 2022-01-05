Президент Казахстана выступил с новым обращением к гражданам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации. Токаев заявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — отметил Токаев.

Погромы в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. Так, жители городов Жанаозен и Актау в ходе митингов призывали власти страны снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

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