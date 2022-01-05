ОБСЕ призвало к деэскалации ситуации в Казахстане

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации, которая сложилась в Казахстане после того, как в стране начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Соответствующее заявление Рау разместил на своей странице в соцсети Twitter.

«Как председатель ОБСЕ я постоянно слежу за событиями, которые происходят в Казахстане. Насилие никогда не было правильным способом разрешения каких-либо кризисов. Призываю к деэксалации ситуации и началу диалога в соответствии с обязательствами, которые несет Казахстан как государство — участник ОБСЕ», — отметил Рау.

Протесты в Казахстане начались 2 января, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города происходят столкновения с полицией.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 января, заявил, что в Москве рассчитывают, что власти Казахстана смогут «самостоятельно решить свои внутренние проблемы».