В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты порядка 500 гражданских

В ходе беспорядков в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Об этом в среду, 5 января, сообщили местные СМИ со ссылкой на коменданта города.

Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В свою очередь, комендант Алма-Аты заявил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов, активизировались экстремистские группировки.

Ранее в этот день в управлении общественного здравоохранения города сообщили, что в лечебные учреждения Алма-Аты после акций протеста обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских. Отмечалось, что госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо — сотрудники полиции.

В МИД РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет.

Столкновения полицейских с протестующими в центре Алма-Аты продолжаются. Участники протеста ворвались внутрь администрации, после здание загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и резиденцию президента.

5 января в МВД Казахстана сообщили, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержаны более 200 граждан.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях и Нур-Султане. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 (10 рублей) до 120 тенге за литр.