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Президент Казахстана ввел режим ЧП в Нур-Султане

Президент Казахстана Токаев ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице страны — Нур-Султане. Об этом говорится в указе Токаева 5 января.

Особый режим будет действовать с 5 по 19 января.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение», — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.

Ранее в этот день глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он также будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

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